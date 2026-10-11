देर रात अमिताभ बच्चन के घर जन्मदिन विश करने पहुंचे फैंस! किसी ने लगाए नारे तो किसी ने बांटी मिठाई

Amitabh Bachchan 84th Birthday: सदी के महानायक और हर दिल अजीज अमिताभ बच्चन आज यानी 11 अक्टूबर 2026 को अपना 84वां जन्मदिन मना रहे हैं। उम्र के इस पड़ाव पर भी उनका जादू फैंस के सिर चढ़कर बोलता है। इस बात का सबसे बड़ा सबूत बीती रात मुंबई स्थित उनके आवास 'जलसा' (Jalsa) के बाहर देखने को मिला, जहां उनके चाहने वाले किसी बड़े त्योहार की तरह जश्न मनाने के लिए आधी रात को ही सड़क पर उतर आए। हाथों में बड़े-बड़े पोस्टर और मिठाईयां लेकर आए और एक-दूसरे को खिलाई। इसके वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं।