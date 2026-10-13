ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक नहीं रुकेगा विपक्ष का आंदोलन, मनोज झा बोले- जारी रहेगी लड़ाई

कांग्रेस सांसद गद्दाम वामशी कृष्णा ने भी चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि देश के पहली बार मतदान करने वाले युवाओं को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि मतदाता सूची से 13 करोड़ से अधिक वोट हटा दिए गए हैं। हालांकि, यह आंकड़ा कांग्रेस सांसद का दावा है। राहुल गांधी के आवास पर हुई बैठक के बाद वामशी कृष्णा ने कहा कि विपक्ष युवाओं के लोकतांत्रिक अधिकारों और उनके मतदान के अधिकार की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि पिछले दिन हुए विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए और विपक्ष उनके साथ खड़ा है।