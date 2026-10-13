सुप्रिया श्रीनेत का BJP पर निशाना, बोलीं- राहुल गांधी कभी भी निकाल सकते हैं मार्च, आंदोलन रहेगा जारी

सुप्रिया श्रीनेत ने कांग्रेस के हालिया और लगातार जारी विरोध मार्च का बचाव करते हुए कहा कि ये प्रदर्शन लोकतांत्रिक जनादेश की कथित चोरी के खिलाफ बड़े अभियान का हिस्सा हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि आंदोलन का दबाव सरकार को अपना रवैया बदलने के लिए मजबूर करेगा उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि कल हमने जिस तरह का मार्च निकाला और लगातार मार्च कर रहे हैं, जिस तरह इस कथित चोरी के खिलाफ आंदोलन और अभियान चला रहे हैं, उससे सो रही सरकार की नींद खुलनी चाहिए और उसे ऐसी गलत गतिविधियां रोकने के लिए मजबूर होना चाहिए।” BJP की ओर से कांग्रेस पर की जा रही आलोचना को खारिज करते हुए श्रीनेत ने कहा कि बीजेपी जिस तरह का हल्का-फुल्का नैरेटिव पेश करने की कोशिश कर रही है, उससे उसकी हताशा और बेचैनी सामने आती है।