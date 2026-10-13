13 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

नई दिल्ली

सौरव, आशुतोष और अजिंक्य से वकीलों को मिलने नहीं दे रही पुलिस, अभिजीत दीपके ने उठाए सवाल

CJP Protest Delhi: दिल्ली में CJP के नेता सौरव दास, आशुतोष रंका और अजिंक्य शिंदे को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान दोबारा हिरासत में लिए जाने का दावा है। अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया कि पुलिस वकीलों को उनसे मिलने नहीं दे रही है।
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Oct 13, 2026

CJP Protest Delhi

अभिजीत का आरोप- वकीलों को मिलने नहीं दे रही पुलिस

CJP Leaders Detained: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने दावा किया है कि पार्टी के नेता सौरव, आशुतोष और अजिंक्य अब भी पुलिस हिरासत में हैं और पुलिस उनके वकीलों को उनसे मिलने की अनुमति नहीं दे रही है। दिपके ने सवाल उठाया कि आखिर पुलिस वकीलों को हिरासत में लिए गए लोगों से मिलने से कैसे रोक सकती है? उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस कानून के शासन का पालन नहीं कर रही है और इस कार्रवाई को अपहरण जैसा बताया। हालांकि, पुलिस की ओर से इन आरोपों पर आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है।

बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का विरोध प्रदर्शन लगातार चर्चा में है। मंगलवार, 13 अक्टूबर को CJP के नेता सौरव दास, आशुतोष रंका और अजिंक्य शिंदे को दिल्ली पुलिस ने फिर हिरासत में ले लिया। रिपोर्टों के मुताबिक, तीनों नेता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जंतर-मंतर स्थित प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे और बैरिकेड पार कर अंदर जाने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। अब CJP संस्थापक अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया है कि पुलिस हिरासत में मौजूद नेताओं से उनके वकीलों को मिलने नहीं दिया जा रहा है।

10 अक्टूबर को दिल्ली एयरपोर्ट से हिरासत में लिए गए थे नेता

CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके , सह-संयोजक सौरव दास और प्रवक्ता आशुतोष रंका को इससे पहले 10 अक्टूबर को मुंबई से दिल्ली पहुंचे विमान से उतरने के दौरान हिरासत में लिया गया था। तीनों दिल्ली में जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन में शामिल होने आए थे। यह प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में कथित अनियमितताओं के विरोध में बुलाया गया था। दिल्ली पुलिस ने उस समय प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी थी। पुलिस का कहना था कि प्रदर्शन से कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका थी।

ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर जारी है विरोध

CJP मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रही है। पार्टी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं को लेकर सवाल उठाती रही है। दिल्ली पुलिस ने प्रस्तावित प्रदर्शन को अनुमति नहीं दी थी, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

13 Oct 2026 03:59 pm

Published on:

13 Oct 2026 03:59 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / सौरव, आशुतोष और अजिंक्य से वकीलों को मिलने नहीं दे रही पुलिस, अभिजीत दीपके ने उठाए सवाल

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

PF ट्रस्ट्स को राहत: EPF स्कीम 2026 में एम्नेस्टी का एक बार का मौका,छूट का स्टेटस रेगुलर करने की अंतरिम व्यवस्था

Ministry of Labour and Employment
राष्ट्रीय

सुप्रिया श्रीनेत का BJP पर निशाना, बोलीं- राहुल गांधी कभी भी निकाल सकते हैं मार्च, आंदोलन रहेगा जारी

Supriya Shrinate
नई दिल्ली

संजय गांधी ने मेनका से दूरी बनाने के लिए किया था खुशवंत सिंह का इस्तेमाल, पत्रकार ने खुद को कहा था Call Girl of Indian Journalism

Sanjay Gandhi and Maneka Gandhi love marriage story, why Sanjay wanted distance from Maneka and Khushwant Singh's role during Emergency
राष्ट्रीय

CJI पर निशाना साधने वाली पोस्ट हटाने से भावना नहीं बदलती, असली इरादे हो रहे उजागर, BJP का कांग्रेस पर आरोप

Rajeev Chandrasekhar Targets Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

‘जितना दमन होगा, उतना फायदा मिलेगा’, पवन खेड़ा के बयान से सियासी हलचल, अब राहुल के घर बनेगी रणनीति

Rahul Gandhi
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.