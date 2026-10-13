सौरव, आशुतोष और अजिंक्य से वकीलों को मिलने नहीं दे रही पुलिस, अभिजीत दीपके ने उठाए सवाल

बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का विरोध प्रदर्शन लगातार चर्चा में है। मंगलवार, 13 अक्टूबर को CJP के नेता सौरव दास, आशुतोष रंका और अजिंक्य शिंदे को दिल्ली पुलिस ने फिर हिरासत में ले लिया। रिपोर्टों के मुताबिक, तीनों नेता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जंतर-मंतर स्थित प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे और बैरिकेड पार कर अंदर जाने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। अब CJP संस्थापक अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया है कि पुलिस हिरासत में मौजूद नेताओं से उनके वकीलों को मिलने नहीं दिया जा रहा है।