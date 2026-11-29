सौरव दास ने परिसीमन आयोग को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का आयोग पर प्रभाव हो सकता है और निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं इस तरह तय की जा सकती हैं, जिससे किसी खास राजनीतिक दल को फायदा मिले। उन्होंने इसे चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं में हेरफेर यानी 'गेरिमैंडरिंग' की आशंका से जोड़ा। उन्होंने परिसीमन आयोग के फैसलों पर न्यायिक समीक्षा को लेकर भी चिंता जताई। दास का दावा है कि अगर आयोग के फैसलों को अदालत में चुनौती देने की गुंजाइश सीमित रही, तो इससे चुनावी व्यवस्था पर गंभीर असर पड़ सकता है।