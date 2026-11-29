अभिजीत दीपके ने 374 करोड़ के अतिरिक्त खर्च का दावा किया, फोटो सोर्स- ANI
Abhijeet Dipke: परिसीमन को लेकर जारी राजनीतिक बहस के बीच अब मंत्रिपरिषद के संभावित विस्तार और उस पर होने वाले खर्च का मुद्दा भी उठाया गया है। CJP नेता अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए दावा किया है कि केंद्र सरकार मौजूदा समय में 68 मंत्रियों वाली मंत्रिपरिषद पर हर साल करीब 620 करोड़ रुपये टैक्सपेयर्स का पैसा खर्च करती है।
दीपके ने अपनी पोस्ट में कहा कि मौजूदा औसत के हिसाब से एक मंत्री पर हर साल करीब 9.1 करोड़ रुपये खर्च होते हैं। उन्होंने इसी गणना को आधार बनाकर परिसीमन के बाद मंत्रियों की संभावित संख्या और सरकारी खर्च का अनुमान सामने रखा है।
अभिजीत दीपके के मुताबिक, परिसीमन के बाद मंत्रियों की अधिकतम संख्या 81 से बढ़कर 122 तक हो सकती है। यानी मौजूदा अधिकतम सीमा की तुलना में 41 अतिरिक्त मंत्री हो सकते हैं। उन्होंने अनुमान लगाया कि अगर 41 अतिरिक्त मंत्री बनाए जाते हैं तो सरकार को हर साल करीब 374 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करने पड़ सकते हैं।
दीपके ने अपनी पोस्ट में लोकसभा और मंत्रिपरिषद के विस्तार को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने तर्क दिया कि लोकसभा और मंत्रिपरिषद का आकार बढ़ने का मतलब टैक्सपेयर्स के पैसे से ज्यादा राजनेताओं पर खर्च होना होगा। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर राजनीतिक पदों की संख्या बढ़ती है तो इसके बदले आम जनता को क्या हासिल होगा। हालांकि, पोस्ट में दिए गए आंकड़े अभिजीत दिपके के दावे और उनके अनुमान हैं; वास्तविक अतिरिक्त खर्च सरकार के फैसलों और लागू होने वाली व्यवस्था पर निर्भर करेगा।
परिसीमन के बाद लोकसभा की संभावित सीटों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर पहले से ही विभिन्न दलों और नेताओं के बीच बहस चल रही है। खासकर राज्यों की आबादी के आधार पर सीटों के संभावित पुनर्वितरण को लेकर दक्षिणी और अपेक्षाकृत कम आबादी वाले राज्यों की चिंताएं सामने आती रही हैं। अब इसी बहस का दायरा मंत्रिपरिषद के आकार और उससे जुड़े संभावित खर्च तक भी पहुंचता दिखाई दे रहा है। लोकसभा की सीटें बढ़ने की स्थिति में मंत्रियों और उनके कार्यालयों की संख्या, संसदीय व्यवस्था पर बढ़ने वाला खर्च और प्रशासनिक ढांचे में होने वाले बदलाव को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में परिसीमन की प्रक्रिया का असर सिर्फ संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि शासन के आकार और उससे जुड़े खर्च पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है।
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नई दिल्ली
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