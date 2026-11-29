परिसीमन के बाद लोकसभा की संभावित सीटों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर पहले से ही विभिन्न दलों और नेताओं के बीच बहस चल रही है। खासकर राज्यों की आबादी के आधार पर सीटों के संभावित पुनर्वितरण को लेकर दक्षिणी और अपेक्षाकृत कम आबादी वाले राज्यों की चिंताएं सामने आती रही हैं। अब इसी बहस का दायरा मंत्रिपरिषद के आकार और उससे जुड़े संभावित खर्च तक भी पहुंचता दिखाई दे रहा है। लोकसभा की सीटें बढ़ने की स्थिति में मंत्रियों और उनके कार्यालयों की संख्या, संसदीय व्यवस्था पर बढ़ने वाला खर्च और प्रशासनिक ढांचे में होने वाले बदलाव को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में परिसीमन की प्रक्रिया का असर सिर्फ संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि शासन के आकार और उससे जुड़े खर्च पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है।