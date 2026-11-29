धौज थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी में रहने वाली छात्रा 23 नवंबर को कॉलेज जाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिवार ने उसकी गुमशुदगी की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी। अगले दिन, 24 नवंबर को पुलिस को सेक्टर-37 थाना क्षेत्र के एक होटल में युवती का शव मिलने की सूचना मिली। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। इसके बाद सामने आए सुरागों के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंची। अब पुलिस रिमांड के दौरान उससे वारदात से जुड़े अन्य पहलुओं पर पूछताछ कर रही है।