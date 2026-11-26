DU Student Arna Singh Murder: फरीदाबाद के एक होटल में दिल्ली यूनिवर्सिटी की 19 साल की छात्रा अरना सिंह का शव मिलने के मामले में उसका प्रेमी विपिन यादव फरार है। होटल के कमरे से मिले दो नोट ने इस मामले को और उलझा दिया है। एक नोट में आठ साल के प्रेम संबंध, अरना की हत्या और खुदकुशी करने की बात लिखी गई है। वहीं दूसरे नोट में कई लोगों के नाम और लाखों रुपए के लेन-देन का हिसाब है। पुलिस अब इन नोट के आधार पर मामले की कड़ियां जोड़ने में जुटी है।