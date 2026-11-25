जगत नारायण सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव मोहन और अधिवक्ता रेहान खान ने दलील दी कि कथित अपराध के पीछे कोई स्पष्ट मकसद नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि आरोपी से कोई बरामदगी नहीं हुई है। वकील ने कहा कि घटना के समय जगत नारायण सिंह और उनकी टीम ने पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर होटल में तलाशी ली थी। उस समय इलाके में त्योहार को देखते हुए होटलों की जांच की जा रही थी। बचाव पक्ष का दावा था कि CBI ने अपने जवाब में इस तथ्य को प्रमुखता से नहीं रखा।