मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में सभी परियोजनाएं को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। (फोटो सोर्स-IANS)
Delhi Government: दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए सरकार ने तैयारी तेज कर दी है। अगले साल राजधानी में दो नए अस्पताल शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा अगले महीने 40 और आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी लोगों के लिए खोल दिए जाएंगे। इन केंद्रों के शुरू होने से लोगों को अपने घर के आसपास ही इलाज और जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर अस्पतालों और स्वास्थ्य योजनाओं के कामकाज की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी परियोजनाओं को तय समय पर पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े काम में किसी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए। लोगों को योजनाओं का फायदा समय पर मिलना जरूरी है।
राजधानी में दो नए अस्पताल शुरू होने से मरीजों को इलाज के लिए अतिरिक्त सुविधाएं मिलेंगी। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या को देखते हुए नए अस्पतालों की जरूरत महसूस की जा रही है। ऐसे में इन अस्पतालों के शुरू होने से मौजूदा अस्पतालों पर मरीजों का दबाव कम करने में भी मदद मिल सकती है।
सरकार का जोर अस्पतालों से जुड़ी परियोजनाओं को जल्द पूरा करने पर है। मुख्यमंत्री ने बैठक में इन कामों की स्थिति की जानकारी ली और अधिकारियों से कहा कि निर्माण और दूसरी जरूरी प्रक्रियाओं में तेजी लाई जाए, ताकि तय समय पर अस्पताल शुरू हो सकें।
सरकार की योजना केवल बड़े अस्पतालों तक सीमित नहीं है। लोगों को उनके घर के पास ही इलाज मिल सके, इसके लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। अगले महीने 40 और केंद्र शुरू किए जाएंगे।
इन केंद्रों पर लोगों को शुरुआती इलाज और सामान्य स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। इससे छोटी-मोटी बीमारियों के लिए मरीजों को हर बार बड़े अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खासकर आसपास रहने वाले लोगों को जांच और इलाज के लिए दूर जाने से राहत मिलेगी।
समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वास्थ्य विभाग को साफ निर्देश दिए कि सभी योजनाओं पर तय समय के अनुसार काम किया जाए। सरकार अस्पतालों में इलाज की सुविधाएं बढ़ाने के साथ ही मोहल्लों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने पर भी ध्यान दे रही है।
दिल्ली में अब तक 415 से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू हो चुके हैं। सरकार ने पूरी राजधानी में ऐसे 1,100 केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अगले महीने से नए केंद्रों का उद्घाटन शुरू किया जाए। इन केंद्रों के जरिए लोगों को घर के पास ही जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी।
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