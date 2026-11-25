मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर अस्पतालों और स्वास्थ्य योजनाओं के कामकाज की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी परियोजनाओं को तय समय पर पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े काम में किसी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए। लोगों को योजनाओं का फायदा समय पर मिलना जरूरी है।