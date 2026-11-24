Pune Murder Case: महाराष्ट्र के पुणे जिले के मावल तालुका के तलेगांव दाभाड़े इलाके में हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक 36 वर्षीय व्यक्ति को कथित तौर पर 'खरवस' (दूध से बनी पारंपरिक मिठाई) खिलाने के बहाने बुलाकर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार, करीब एक महीने पहले हुए विवाद को हत्या की वजह बताया जा रहा है। इस मामले में दो आरोपियों के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है।