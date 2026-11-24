Nagpur Mumbai Duronto Express Stone Pelting: नागपुर से मुंबई आ रही दुरंतो एक्सप्रेस पर एक बार फिर पथराव की घटना सामने आई है। नागपुर के अजनी रेलवे स्टेशन के आगे मनीष नगर के पास अज्ञात व्यक्ति ने चलती ट्रेन को निशाना बनाते हुए पत्थर फेंके। इससे ए-2 एसी कोच की खिड़की का बाहरी कांच टूट गया। हालांकि, खिड़की का अंदरूनी कांच सुरक्षित रहने से यात्रियों को कोई चोट नहीं आई।