Indian Railway News: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर मुंबई में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आने वाले अनुयायियों की सुविधा को देखते हुए मध्य रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। रेलवे ने 4 दिसंबर से 8 दिसंबर 2026 के बीच कुल 15 अनारक्षित विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। इन विशेष ट्रेनों से नागपुर, अमरावती, कोल्हापुर और कलबुरगी समेत विभिन्न शहरों से मुंबई आने-जाने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी।