Dadar Railway Station News: मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर 'चैत्यभूमि' करने की तैयारी के बीच नया विवाद खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार ने दादर स्टेशन का नाम चैत्यभूमि करने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है और जल्द ही विधानसभा के अधिवेशन में जरूरी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। हालांकि, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) ने इस फैसले का विरोध किया है। मनसे के नगरसेवक यशवंत किल्लेदार ने आरोप लगाया है कि नाम बदलने से पहले दादर के स्थानीय लोगों की राय तक नहीं ली गई। बाहरी लोगों की मांग पर यह फैसला थोपा जा रहा है।