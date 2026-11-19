बता दें, बिजनेस की दुनिया में अनन्या बिड़ला ने काफी कम उम्र में कदम रख दिया था। उन्होंने सिर्फ 17 साल की उम्र में भारत की महिलाओं को लघु वित्त (माइक्रोफाइनेंस) उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 'स्वतंत्र माइक्रोफिन' की स्थापना की। इसके अलावा वो लक्जरी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म 'इकाई असई' (Ikai Asai) से भी जुड़ी रही हैं, और 'फोर्ब्स' ने उन्हें एशिया की उन महिलाओं में शामिल किया था, जिन पर नजर रखी जानी चाहिए। उन्होंने अपनी मां नीरजा बिड़ला के साथ मिलकर मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता पहल Mpower की भी शुरुआत की। साथ ही, 'बिड़ला स्टूडियोज' के जरिए वह मनोरंजन और कंटेंट प्रोडक्शन के क्षेत्र में भी एक्टिव हैं।