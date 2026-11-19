मिसस्किन और कीर्ति सुरेश के वायरल वीडियो से लिया गया स्क्रीनशॉट। (फोटो सोर्स: @bollywoodmachinebm/X)
Keerthy Suresh Mysskin Viral Video: 'अक्का' के बाद अब कीर्ति सुरेश अपकमिंग फिल्म 'सत्यवान सावित्री' में नजर आएंगी, जो 20 नवंबर, 2026 को रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में मिसस्किन भी मुख्य भूमिका में हैं। बुधवार को चेन्नई में इस फिल्म के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। इस इवेंट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें कीर्ति की तारीफ करते हुए मिसस्किन ने उन्हें उनकी गोद के पास छुआ। वीडियो देखकर लोगों का मानना है कि इससे अभिनेत्री असहज हो गई थीं।
एक यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए सवाल उठाया कि अभिनेत्री असहज क्यों महसूस कर रही थीं। उन्होंने ट्वीट किया, "वह इतनी असहज क्यों हैं? एक आदमी ने उन्हें बस थोड़ा सा ही तो छुआ है। फिल्मों के सीन में तो वह बहुत कुछ करती हैं, फिर यहां इतनी असहज क्यों हो गईं? उनके चेहरे के भाव देखिए, कितने अजीब लग रहे हैं।"
वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए, कई लोगों ने कीर्ति का बचाव किया और लिखा, "फिल्मों में किसी सीन के दौरान छूना एक प्रोफेशनल काम होता है, लेकिन यहां यह यौन उत्पीड़न जैसा लग रहा है।"
एक अन्य यूजर ने लिखा, "यह असल जिंदगी की घटना है, जबकि फिल्मों में एक्टिंग होती है। कीर्ति को असहज महसूस करने का पूरा अधिकार है, क्योंकि उन्हें मिसस्किन के इरादों का पता चल गया होगा, चाहे वे जो भी रहे हों।"
एक और यूजर ने ट्वीट किया, "सहमति (Consent)। बस इतनी सी बात है। फिल्मों के सीन आपसी सहमति से किए जाते हैं। असल जिंदगी में किसी को छूने के लिए सहमति जरूरी है। सोचिए अगर यह आपकी अपनी पत्नी या बेटी के साथ होता, तो आपको जवाब मिल जाएगा।"
हालांकि, इस वायरल वीडियो पर न तो कीर्ति सुरेश और न ही मिसस्किन की ओर से कोई प्रतिक्रिया आई है। बता दें कि ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पहले ट्विटर पर (@patel41176) अकाउंट से पोस्ट किया गया था और देखते ही देखते वायरल हो गया और लोगों ने कंसेंट पर सवाल उठाये। हालांकि, अब ये वीडियो डिलीट कर दिया गया है।
'सत्यवान सावित्री' को इस साल जुलाई में रिलीज होना था, लेकिन अब इसे 20 नवंबर, 2026 तक के लिए टाल दिया गया है। यह एक तमिल फिल्म है और बॉक्स ऑफिस पर धनुष और साई पल्लवी की फिल्म 'ओएम' (OM) के साथ टकराएगी। तो, देखते हैं कि बॉक्स ऑफिस पर कौन सी फिल्म बेहतर प्रदर्शन करती है।
राधिका आप्टे के साथ नेटफ्लिक्स की सीरीज अक्का में नजर आयीं कीर्ति सुरेश आने वाले समय में 'सत्यवान सावित्री' के अलावा, कीर्ति की आने वाली फिल्मों में 'कन्नीवेदी', 'थोट्टम', 'राउडी जनार्दना', 'रफ़्तार' और 'जनवरी 12 विदुदला' शामिल हैं।
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