Keerthy Suresh Mysskin Viral Video: 'अक्का' के बाद अब कीर्ति सुरेश अपकमिंग फिल्म 'सत्यवान सावित्री' में नजर आएंगी, जो 20 नवंबर, 2026 को रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में मिसस्किन भी मुख्य भूमिका में हैं। बुधवार को चेन्नई में इस फिल्म के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। इस इवेंट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें कीर्ति की तारीफ करते हुए मिसस्किन ने उन्हें उनकी गोद के पास छुआ। वीडियो देखकर लोगों का मानना ​​है कि इससे अभिनेत्री असहज हो गई थीं।