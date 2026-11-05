15 साल तक छिपाकर रखा अफेयर, मां ने चोरी से पढ़ ली थी डायरी! कीर्ति सुरेश के अफेयर का ऐसे खुला राज

कीर्ति सुरेश ने बताया कि उन्होंने 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के तुरंत बाद ही एंटनी को डेट करना शुरू कर दिया था। उस समय वो 17 साल की थीं। कॉलेज के दिनों में उनकी मां मेनका के हाथ उनकी डायरी लग गई, जिसमें उन्होंने अपने रिश्ते के बारे में काफी कुछ लिखा था। एक्ट्रेस के अनुसार, उनकी मां ने डायरी पढ़ने के बाद उनसे कहा था कि वह उनकी मां हैं और उन्हें उनकी डायरी पढ़ने का अधिकार है। इस घटना के बाद कीर्ति ने डायरी लिखना ही छोड़ दिया, जबकि उन्हें लिखने का काफी शौक था।