‘कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा?’ जैसा हुआ ‘रामायण’ का क्लाइमैक्स! सनी देओल की एंट्री ने फैंस को चौंकाया

वहीं, एक अन्य यूजर ने बताया कि सनी देओल हवा में उड़ते हुए आते हैं और 'जय श्री राम' का नारा देते है। एक यूजर के मुताबिक, उनकी आवाज सुनना और देखना बस वॉव था। तीसरे ने पोस्ट में इस सीन को शानदार बताते हुए कहा गया कि हनुमान के रूप में सनी देओल की एंट्री की किसी ने कल्पना नहीं की थी। एक अन्य यूजर ने पोस्ट-क्रेडिट सीन को जबरदस्त और फिल्म के पार्ट 2 देखने को मजबूर कर देने वाला सीन बताया। ऐसे में फिल्म के अंत में सनी देओल की एंट्री को लेकर फैंस के बीच काफी चर्चा होनी शुरू हो गई है।