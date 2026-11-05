क्या माता सीता ने भी लड़ा था राक्षसों से युद्ध? ‘रामायण’ के एक सीन ने छेड़ी नई बहस, मेकर्स ने दिया ये तर्क

फिल्म रिलीज होने के बाद से ही X और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर यूजर्स इस बात पर आपत्ति जता रहे हैं। कई यूजर्स का कहना है कि शास्त्रों के अनुसार माता सीता ने कभी भी युद्ध में प्रत्यक्ष हिस्सा नहीं लिया था। एक यूजर ने इसे 'स्कैम-याना' करार देते हुए लिखा कि खर और दूषण की 14,000 राक्षसों की सेना के खिलाफ भगवान राम ने अकेले ही युद्ध लड़ा था और उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से माता सीता और लक्ष्मण को दूर भेज दिया था। अन्य यूजर्स ने भी यही तर्क दिया कि माता सीता अत्यंत कोमल स्वभाव की थीं और भगवान राम उन्हें कभी भी रणभूमि में नहीं लाते थे। फिल्म में इस सीन को दिखाकर पौराणिक कथाओं के मूल स्वरूप को बदलने का आरोप लगाया जा रहा है।