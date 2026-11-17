मुंबई लोकल ट्रेन में फिर चाकूबाजी (Photo: IANS/File)
Andheri Local Incident: मुंबई लोकल ट्रेन में मारपीट और हमले की घटनाएं लगातार हो रही हैं। अब विरार-चर्चगेट फास्ट लोकल में चाकूबाजी की हैरान करने वाली घटना सामने आई। अंधेरी स्टेशन से ट्रेन के रवाना होते ही दो यात्रियों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि एक यात्री ने दूसरे पर चाकू फेंक दिया। हालांकि, उसका निशाना चूक गया और चाकू वहां मौजूद 53 वर्षीय सुरेश शर्मा की छाती में जा लगा। इस घटना में शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए।
जानकारी के मुताबिक, धारावी निवासी सुरेश शर्मा रविवार को किसी काम से बोरीवली गए थे। वहां से लौटते समय वे विरार से चर्चगेट जाने वाली फास्ट लोकल में सफर कर रहे थे। इसी दौरान ट्रेन में दो यात्रियों के बीच किसी बात को लेकर जोरदार बहस शुरू हो गई।
विवाद के बीच उनमें से एक यात्री अंधेरी स्टेशन पर उतर गया। इसके बाद जैसे ही लोकल ट्रेन स्टेशन से रवाना हुई, वह व्यक्ति दौड़ते हुए आया और ट्रेन में मौजूद दूसरे यात्री पर चाकू फेंक दिया। लेकिन चाकू उसके विरोधी को लगने के बजाय सुरेश शर्मा की छाती में जा लगा। चाकू लगने से उनकी छाती पर गहरा घाव हो गया और काफी खून बहने लगा।
घटना के बाद यात्रियों ने तुरंत ट्रेन की इमरजेंसी चेन खींच दी। इसके चलते रविवार दोपहर करीब 12:21 बजे विरार-चर्चगेट फास्ट लोकल बांद्रा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर पांच पर रुक गई।
सूचना मिलने पर रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के जवान मौके पर पहुंचे। सुरेश शर्मा को स्टेशन मास्टर के कार्यालय में ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार किया गया। बाद में उन्हें बांद्रा के भाभा अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के मुताबिक, उनकी हालत स्थिर है।
इस मामले में चाकू फेंककर हमला करने वाले शिवा गायकवाड़ (25) को गिरफ्तार किया गया है। वह नासिक का रहने वाला है। रेलवे पुलिस ने घटनास्थल से चाकू भी बरामद कर लिया है। आरोपी को आगे की जांच के लिए बांद्रा रेलवे पुलिस (GRP) के हवाले कर दिया गया है।
मुंबई लोकल में लगातार सामने आ रही हमले और मारपीट की घटनाओं ने एक बार फिर यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस घटना में सुरेश शर्मा का किसी विवाद से कोई लेना-देना नहीं था, फिर भी उन्हें दूसरे यात्रियों की लड़ाई का खामियाजा भुगतना पड़ा।
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