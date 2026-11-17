Andheri Local Incident: मुंबई लोकल ट्रेन में मारपीट और हमले की घटनाएं लगातार हो रही हैं। अब विरार-चर्चगेट फास्ट लोकल में चाकूबाजी की हैरान करने वाली घटना सामने आई। अंधेरी स्टेशन से ट्रेन के रवाना होते ही दो यात्रियों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि एक यात्री ने दूसरे पर चाकू फेंक दिया। हालांकि, उसका निशाना चूक गया और चाकू वहां मौजूद 53 वर्षीय सुरेश शर्मा की छाती में जा लगा। इस घटना में शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए।