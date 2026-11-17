Dhurandhar 2 Songs Grammy: रणवीर सिंह की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' यानी 'धुरंधर 2' को लेकर एक बड़ी और निराशाजनक खबर सामने आई है। फिल्म के मेकर्स ने इसके गाने को 69वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स (Grammy Awards 2027) के लिए भेजा था, लेकिन सोमवार को जारी हुए नॉमिनेशन में इस फिल्म को एक भी श्रेणी में जगह नहीं मिली। इस खुलासे के बाद सोशल मीडिया पर फैंस का गुस्सा फूट पड़ा है और वे ग्रैमी कमिटी के फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं।