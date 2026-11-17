Guruji Mahasatsang Mumbai: मुंबई में गुरुजी (निर्मल सिंह जी महाराज) का वार्षिक महासत्संग आयोजित किया गया, जिसमें बॉलीवुड की कई जाने-माने स्टार्स ने शिरकत की। साथ ही, इस आध्यात्मिक आयोजन के दौरान अभिनेत्री चाहत खन्ना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो पूरी तरह भक्ति में लीन नजर आ रही हैं। सत्संग के दौरान चाहत आंखें बंद करके हाथ जोड़े हुए इमोशनल हो गईं और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। इसी दौरान एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें एक्ट्रेस चाहत खन्ना फूट कर रोते नजर आ रही हैं।