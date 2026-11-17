Ajit Pawar Plane Crash: महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार की विमान दुर्घटना में मौत को लेकर राज्य की राजनीति गरमा गई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के विधायक रोहित पवार द्वारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर विमान हादसे की जांच को लेकर सवाल उठाए जाने के बाद अब निर्दलीय विधान परिषद सदस्य (MLC) सत्यजीत तांबे ने उन पर निशाना साधा है। तांबे ने कहा कि बिना ठोस सबूत किसी दुखद हादसे को राजनीतिक आरोपों से जोड़ना गलत है। उन्होंने रोहित पवार को राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए मर्यादा नहीं लांघने और संयम बरतने की सलाह भी दी।