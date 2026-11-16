‘अजित पवार के प्लेन क्रैश का सच जल्द सामने आए’, फडणवीस ने अमित शाह से की बड़ी मांग; भावुक हुईं सुनेत्रा पवार

Devendra Fadnavis: महाराष्ट्र के दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार की विमान दुर्घटना में हुई मौत को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से विमान हादसे की जांच रिपोर्ट जल्द जारी कराने का अनुरोध किया है। फडणवीस ने स्पष्ट कहा कि हादसे की सच्चाई सामने आनी चाहिए और यदि जांच में कोई दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह मांग अमित शाह की मौजूदगी में की। इस दौरान अजित पवार की याद में आयोजित कार्यक्रम में महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार व कई वरिष्ठ नेता भावुक नजर आए।