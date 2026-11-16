‘रामायण’ के लक्ष्मण बने थाई लड़कियों के क्रश! रवि दुबे को मिला ‘इंटरनेशनल हार्टथ्रोब’ का टैग, एक्टर ने दिया ऐसा रिएक्शन

रवि दुबे के मुताबिक, शुरुआत में उन्हें समझ ही नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन जब एहसास हुआ कि थाईलैंड के दर्शक 'रामायण' देख रहे हैं और किरदारों से जुड़ रहे हैं, तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। जब उनसे पूछा गया कि फैंस उन्हें 'इंटरनेशनल हार्टथ्रोब' कह रहे हैं, तो वे हैरान रह गए और कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इस पर क्या कहें, वे बस इस प्यार के लिए आभारी हैं।