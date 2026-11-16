नऊवारी साड़ी, लावणी और जबरदस्त अदाएं! श्रद्धा कपूर ने विठाबाई बनकर मचाया धमाल, क्या बॉक्स ऑफिस पर सलमान को देंगी टक्कर?

Shraddha Kapoor Movie Eetha: बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर अपनी अपकमिंग म्यूजिकल ड्रामा फिल्म 'ईथा' (Eetha) को लेकर चर्चा में हैं। मैडॉक फिल्म्स और कठपुतली क्रिएशन्स ने फिल्म के पहले गाने 'जी जी रे जी' का टीजर जारी कर दिया है, जिसमें श्रद्धा का पारंपरिक और दमदार अंदाज देखने को मिल रहा है। नऊवारी साड़ी और लावणी के रंग में रंगी श्रद्धा की झलक ने फैंस की उत्सुकता बढ़ा दी है। ये पूरा गाना कल रिलीज होगा।