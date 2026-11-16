कभी कवि के तौर पर नहीं मिलती थी पहचान, समय रैना के शो ने बदल दी जिंदगी, अब खरीदा आलीशान घर

सीजन 2 के समापन पर समय रैना ने सोशल मीडिया पर एक भावुक नोट भी शेयर किया। उन्होंने अपने सफर को 'आइकॉनिक' बताते हुए लिखा कि पिछले दो सालों में उन्होंने बहुत कुछ सीखा है और वो इस सफर में काफी परिपक्व हुए हैं। समय ने अपने फैंस का शुक्रिया अदा करते हुए घोषणा की कि वो अगले साल यानी फरवरी 2027 से देश के सबसे बड़े कॉमेडी टूर की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस टूर की शुरुआत 6 और 7 फरवरी को दिल्ली से होगी, जिसके बाद वो बेंगलुरु, पुणे, मुंबई, जयपुर और हैदराबाद में परफॉर्म करेंगे।