संगमेश्वर में आधी रात लगी आग, दो मकान जलकर खाक; 80.62 लाख रुपये के नुकसान का अनुमान

सूचना मिलते ही देवरुख नगर पंचायत की दमकल टीम मौके पर पहुंची। दमकलकर्मी सचिन साल्वी, राज कुंभारे और आकाश करांडे ने आग बुझाने की कार्रवाई शुरू की। आग की तेज लपटों के कारण राहत एवं बचाव कार्य में काफी मुश्किलें आईं। दमकल वाहन में पानी कम पड़ने के बाद टीम ने नदी से पानी लाने की कोशिश की, लेकिन पंप में खराबी आने से यह प्रयास सफल नहीं हो सका। इसके बावजूद दमकलकर्मी लगातार जुटे रहे और पांच घंटे से अधिक की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका।