मुंबई के लालबाग में 10 मंजिला आवासीय इमारत में लगी आग (Photo: X/@baxirahul)
Mumbai Fire News: मुंबई के लालबाग इलाके में गुरुवार सुबह एक रिहायशी इमारत में आग लगने से हड़कंप मच गया। चिवड़ा गली स्थित पूनम बिल्डिंग की 10वीं मंजिल पर सुबह करीब 10 बजे आग लगी। घटना की सूचना मिलते ही मुंबई फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां और दमकलकर्मी मौके पर पहुंचे। आग बुझाने का अभियान जारी है। राहत की बात यह है कि अब तक किसी के घायल होने की खबर नहीं है।
जानकारी के मुताबिक, लालबाग के चिवड़ा गली स्थित पूनम बिल्डिंग ग्राउंड प्लस 10 मंजिला इमारत है। आज (19 नवंबर) सुबह करीब 10 बजे इमारत की 10वीं मंजिल पर अचानक आग लग गई। आग की सूचना मुंबई फायर ब्रिगेड को सुबह 10 बजकर 16 मिनट पर मिली।
इसके बाद दमकल विभाग ने सुबह 10 बजकर 50 मिनट पर आग को लेवल-1 श्रेणी का घोषित किया। आग की गंभीरता को देखते हुए मौके पर दमकल की कई गाड़ियां और अन्य बचाव वाहन रवाना किए गए।
आग पर काबू पाने के लिए मुंबई फायर ब्रिगेड की तीन फायर इंजन, एक फायर टेंडर, दो जंबो टैंकर, एक हाइड्रोलिक रेस्क्यू एंड फायरफाइटिंग व्हीकल, एक ब्रीदिंग अपरेटस वैन, एक टर्नटेबल लैडर, एक एडवांस्ड लैडर प्लेटफॉर्म और एक वाटर टैंकर को मौके पर तैनात किया गया है।
इसके अलावा मुंबई पुलिस, 108 एंबुलेंस सेवा, बेस्ट और मुंबई महानगरपालिका के स्थानीय वार्ड के कर्मचारियों को भी राहत एवं बचाव कार्य के लिए बुलाया गया है।
फिलहाल आग लगने के कारणों की जानकारी सामने नहीं आई है। दमकलकर्मी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक, अब तक इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली है। आग पर पूरी तरह काबू पाने के बाद ही नुकसान का आकलन किया जा सकेगा।
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