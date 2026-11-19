Mumbai Fire News: मुंबई के लालबाग इलाके में गुरुवार सुबह एक रिहायशी इमारत में आग लगने से हड़कंप मच गया। चिवड़ा गली स्थित पूनम बिल्डिंग की 10वीं मंजिल पर सुबह करीब 10 बजे आग लगी। घटना की सूचना मिलते ही मुंबई फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां और दमकलकर्मी मौके पर पहुंचे। आग बुझाने का अभियान जारी है। राहत की बात यह है कि अब तक किसी के घायल होने की खबर नहीं है।