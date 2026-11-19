Shaina NC Apologizes: शिवसेना (शिंदे गुट) की राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय सचिव शायना एनसी ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गलती से दिवंगत शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे की तस्वीर फाड़ने की घटना पर माफी मांगी है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की नई किताब 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' में वीर सावरकर के कथित अपमान के विरोध में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह घटना हुई थी। शायना एनसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सच्चे शिवसैनिकों और बालासाहेब के चाहने वालों से दिल से माफी मांगी है। हालांकि, उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि बालासाहेब ठाकरे के प्रति उनके प्रेम और निष्ठा को साबित करने के लिए उन्हें किसी के प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं है।