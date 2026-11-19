शायना एनसी ने फाड़ी बाला साहेब ठाकरे की तस्वीर, विवाद बढ़ने पर मांगी माफी (Photo: IANS)
Shaina NC Apologizes: शिवसेना (शिंदे गुट) की राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय सचिव शायना एनसी ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गलती से दिवंगत शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे की तस्वीर फाड़ने की घटना पर माफी मांगी है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की नई किताब 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' में वीर सावरकर के कथित अपमान के विरोध में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह घटना हुई थी। शायना एनसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सच्चे शिवसैनिकों और बालासाहेब के चाहने वालों से दिल से माफी मांगी है। हालांकि, उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि बालासाहेब ठाकरे के प्रति उनके प्रेम और निष्ठा को साबित करने के लिए उन्हें किसी के प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं है।
दरअसल, सोनिया गांधी की लिखी किताब में कथित तौर पर स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर का अपमान किए जाने का आरोप लगाते हुए एकनाथ शिंदे गुट की महिला शिवसैनिकों ने विरोध प्रदर्शन किया था। इस दौरान महिला कार्यकर्ताओं ने किताब की प्रतियां फाड़ीं। प्रदर्शन के दौरान शायना एनसी भी मौजूद थीं।
इसी दौरान किताब की प्रति फाड़ते समय गलती से उसमें मौजूद बालासाहेब ठाकरे की तस्वीर भी फट गई। इस घटना के बाद शायना एनसी को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) और राज ठाकरे की मनसे ने उनके खिलाफ प्रदर्शन भी किया। मामला बढ़ने पर खुद एकनाथ शिंदे अपनी नेता के बचाव में आये, हालांकि अब शायना एनसी ने 'एक्स' पर मराठी में एक पोस्ट लिखकर अपनी सफाई दी और माफी मांगी।
उन्होंने कहा, "मेरे और करोड़ों लोगों के लिए बालासाहेब केवल एक नेता नहीं, बल्कि दैवत थे। यदि मेरी अनजाने में हुई गलती से सच्चे शिवसैनिकों या बालासाहेब के प्रशंसकों की भावनाएं आहत हुई हैं, तो मैं दिल से उनसे माफी मांगती हूं।"
शायना एनसी ने अपनी पोस्ट में बालासाहेब ठाकरे के साथ अपने पुराने पारिवारिक संबंधों का जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि कुछ लोग और रिश्ते जिंदगीभर दिल के एक कोने में बसे रहते हैं। हिंदूहृदयसम्राट शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे उनके जीवन में ऐसे ही पितातुल्य और देवतुल्य व्यक्तित्व थे।
उन्होंने बताया कि जब वह छोटी थीं, तभी पहली बार बालासाहेब से मिली थीं। बालासाहेब उनके पिता के बेहद करीबी मित्र थे और उनके परिवार के साथ उनके आत्मीय संबंध थे। कई वर्षों तक उन्हें बालासाहेब का साथ और आशीर्वाद मिला। यहां तक कि उनकी शादी जैसे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अवसर पर भी बालासाहेब विशेष रूप से उपस्थित हुए थे।
शायना एनसी ने आगे लिखा कि बालासाहेब सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, बल्कि पूरे देश के अद्वितीय और तेजस्वी नेता थे। वह प्रखर देशभक्त, कट्टर हिंदू और वीर सावरकर के बड़े प्रशंसक थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी हिंदुत्व के विचारों से समझौता नहीं किया और कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ हमेशा बेबाक रुख अपनाया।
उन्होंने कहा कि पिछले दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बालासाहेब के विचारों का संदर्भ दिया था, लेकिन उनके कृत्य और बयान का जानबूझकर गलत अर्थ निकाला जा रहा है। उनका इरादा कभी भी बालासाहेब का अनादर करने का नहीं था। बल्कि वह उनके विचारों से ही प्रेरणा लेती हैं।
शायना एनसी ने कहा, ''मेरे कृत्य से अगर सच्चे शिवसैनिकों या बालासाहेब के चाहने वालों की भावनाएं अनजाने में आहत हुई हैं, तो मैं दिल से उनसे माफी मांगती हूं।''
माफी मांगने के साथ ही शायना एनसी ने आलोचकों को दो टूक कहा कि बालासाहेब के प्रति अपने प्रेम और निष्ठा को साबित करने के लिए उन्हें किसी के प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं है। सत्ता और स्वार्थ के लिए बालासाहेब के विचारों से समझौता करने वालों को उन्हें बालासाहेब के बारे में नहीं सिखाना चाहिए, क्योंकि कुछ रिश्ते और भावनात्मक जुड़ाव सत्ता और स्वार्थ की राजनीति से कहीं ऊपर होते हैं।
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