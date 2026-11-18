Balasaheb Thackeray Photo: महाराष्ट्र में सोनिया गांधी की किताब को लेकर शिवसेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उस वक्त बड़ा विवाद खड़ा हो गया, जब पार्टी की महिला प्रवक्ता शायना एनसी ने गलती से बालासाहेब ठाकरे की तस्वीर ही फाड़ दी। दरअसल, शिवसेना प्रवक्ता सोनिया गांधी की किताब ‘द बुक ऑफ लव: ए जर्नी’ में वीर सावरकर को लेकर लिखे गए कथित आपत्तिजनक अंश का विरोध कर रहे थे। इसी दौरान तस्वीरें फाड़ते समय शायना एनसी के हाथ से गलती से बालासाहेब ठाकरे का फोटो फट गया। यह पूरा घटनाक्रम कैमरे में रिकॉर्ड हो गया।