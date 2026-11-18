शाइना एनसी ने कहा कि किसी को भी किताब लिखने और अपने विचार रखने की आजादी है, लेकिन इतिहास को अपने हिसाब से बदलने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि आप किताब लिखिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इतिहास को तोड़-मरोड़ कर पेश करने की कोशिश करेंगी तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। आप सावरकर के बलिदान को फिर नहीं लिख सकते। महाराष्ट्र आपको कभी माफ नहीं करेगा। उन्होंने प्रकाशक हार्पर कॉलिन्स से किताब के पेज नंबर 201 और 443 से संबंधित अंश हटाने की मांग दोहराई। शाइना ने कहा कि सावरकर ने देश की आजादी के लिए कालापानी में 11 साल बिताए थे और बालासाहेब ठाकरे उनका सम्मान करते थे।