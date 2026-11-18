प्रतापगढ़ के कुंडा से जनसत्ता दल के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया अपने राजभवन में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की रामकथा करा रहे हैं। मंगलवार से शुरू हुई इस आयोजन को लेकर धार्मिक और राजनीतिक हलकों में चर्चा है। राजा भैया ने भाजपा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेताओं को भी आमंत्रित किया है। अब इस पर नजर है कि अलग-अलग दलों के कौन-कौन से नेता कार्यक्रम में पहुंचते हैं। बता दें कि धीरेंद्र शास्त्री पिछले कुछ समय से अपने बयानों और धार्मिक व्याख्याओं को लेकर भी चर्चा में रहे हैं। राम और कृष्ण के स्वरूप और उनके स्वभाव को लेकर दिए गए उनके एक बयान पर राजनीतिक और धार्मिक बहस छिड़ी थी। विपक्षी दल खासकर समाजवादी पार्टी ने भी इस मुद्दे पर सवाल उठाए थे। ऐसे माहौल में राजा भैया के यहां आयोजित रामकथा का राजनीतिक महत्व भी चर्चा में है।