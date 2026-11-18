BJP प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी के मन में भारत की प्रगति और लोकतंत्र के प्रति नफरत है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल जब भी विदेश यात्रा पर जाते हैं, भारत के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। भंडारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री अपनी विदेश यात्राओं के दौरान हमेशा भारत के राष्ट्रीय हितों और तिरंगे की भावना का सम्मान करते हैं। वहीं, उन्होंने राहुल गांधी को जिम्मेदार विपक्ष के नेता के तौर पर विफल बताया।