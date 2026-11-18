मौसम विभाग के अनुसार, चक्रवात अकवान 19 नवंबर तक अति गंभीर चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है। इसके 20 नवंबर को दोपहर के आसपास नेल्लोर और तुनी के बीच आंध्र प्रदेश तट से टकराने की आशंका है। इस दौरान हवा की रफ्तार 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा और झोंकों की गति 145 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। 19 और 20 नवंबर को आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भारी से अत्यंत भारी बारिश का अनुमान है। समुद्र का जलस्तर सामान्य से 1 से 2 मीटर ऊपर उठने की आशंका है। इससे निचले तटीय क्षेत्रों में बाढ़ और जलभराव का खतरा है। दक्षिणी ओडिशा और तेलंगाना में भी भारी बारिश और तेज हवाओं का असर देखने को मिल सकता है।