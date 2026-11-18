श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए आतंकी लतीफ भट का शव और एक हथियार बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने बुधवार को बताया कि लश्कर-ए-तैयबा (LeT) का कमांडर लतीफ भट एक मस्जिद के अंदर छिपा हुआ था। उसने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उसे मार गिराया गया।