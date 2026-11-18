Rahul Gandhi Columbia University: भारतीय चुनावों की साख पर बहस एक बार फिर तेज हो गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में छात्रों और शिक्षकों से संवाद के दौरान दावा किया कि उनके पास चुनावों में गड़बड़ी और 'वोट चोरी' के सबूत हैं। उनके मुताबिक देश में 14 करोड़ मतदाताओं के नाम काटे गए। चुनावी खर्च पर उन्होंने कहा कि पहले की तुलना में अब 20 से 50 गुना तक पैसा बहाया जा रहा है और "हम जानते हैं कि यह पैसा कहां से आ रहा है।" उन्होंने यह भी माना कि शुरुआती पांच साल तो वे इस खर्च को देखकर सदमे में ही रहे।