Maharashtra weather forecast IMD: बंगाल की खाड़ी में बनी मौसमी प्रणाली के बाद महाराष्ट्र के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। राज्य में फिर बारिश की एंट्री होने जा रही है, जबकि राजधानी मुंबई समेत कई जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मध्य महाराष्ट्र क जेउर में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुंबई केंद्र ने अगले पांच दिनों का मौसम पूर्वानुमान जारी किया है। इसके मुताबिक, मुंबई, ठाणे, पालघर समेत कोंकण और पश्चिम महाराष्ट्र के कई जिलों में अगले पांच दिनों तक बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि, विदर्भ के कुछ जिलों में 21 और 22 नवंबर को गरज-चमक के साथ तूफान, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है। इस दौरान अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की भी संभावना है।