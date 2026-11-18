टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, अपने प्रेमी से मिलने के लिए घर से भागने वाली लड़की कक्षा 12 में पढ़ाई करती है।

जानकारी के अनुसार 16 नवंबर को एक लंबी दूरी की ट्रेन से दादर पहुंची थी। स्टेशन पहुंचने के बाद वह एक सीट पर बैठकर उस लड़के का इंतजार करती रही, जिससे उसकी इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई थी। इसी दौरान उसने अपने परिवार को अपनी कुछ तस्वीरें भेजीं। तस्वीरें मिलने के बाद परिवार को उसके मुंबई पहुंचने की जानकारी हुई। परिजनों ने तुरंत स्थानीय पुलिस से संपर्क कर लड़की को तलाशने में मदद मांगी।