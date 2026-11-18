Shiv Sena on Rahul Gandhi: कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर दिए गए बयान पर महाराष्ट्र में सियासी घमासान छिड़ गया है। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने भारत के आर्थिक संकट की ओर बढ़ने की बात कही थी। उनके इस बयान का शिवसेना (शिंदे गुट) ने कड़ा विरोध किया है। वहीं, शिवसेना (उद्धव गुट) के सांसद संजय राउत ने राहुल गांधी का समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली बहस की चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी भारत को दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बताते हैं, लेकिन यह तरक्की जमीन पर भी दिखनी चाहिए।