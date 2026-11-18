जानकारी के मुताबिक, पुणे एयरपोर्ट पर इंडिगो की एयर होस्टेस के तौर पर नौकरी करने वाली वर्षा तुरकर पुणे शहर में रहती थीं और उनके पति इंदौर में नौकरी करते थे। दोनों की ढाई साल की एक बेटी है। दिवाली के मौके पर वह अपनी छोटी बेटी के साथ मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के किन्ही गांव स्थित मायके आई थीं। 14 नवंबर की शाम वह अपने कॉलेज के दोस्त नितेश अग्रवाल के साथ गोंदिया जिले के बोंद्रानी वन क्षेत्र में वैनगंगा नदी के पास घुमने गई थीं। इसी दौरान उन पर चाकू से कई वार किए गए।घटना के बाद वर्षा को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की।