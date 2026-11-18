Pune Fire: महाराष्ट्र के पुणे में बुधवार तड़के टिंबर मार्केट में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की चपेट में आने से 50 से 60 दुकानें जलकर खाक हो गईं, जबकि आसपास की कुछ रिहायशी इमारतों और घरों को भी नुकसान पहुंचा है। आग बुझाने के लिए दमकल विभाग की 27 गाड़ियां और करीब 150 जवानों को तैनात किया गया। गनीमत रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इस भीषण आग के पीछे दो गुटों में हुआ आपसी विवाद मुख्य कारण माना जा रहा है, फिलहाल पुलिस इसकी जांच कर रही है।