पुणे की एयर होस्टेस की मौत मामले में नया मोड़, दोस्त हिरासत में; ढाई साल की बेटी से उठा मां का साया

Varsha Turkar Murder: महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में एक एयर होस्टेस की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुणे में एक निजी विमानन कंपनी में काम करने वाली 35 वर्षीय वर्षा तुरकर का शव वैनगंगा नदी के पास बोंडरानी जंगल में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, महिला की पीठ पर चाकू से चार वार किए गए थे। इस मामले में पुलिस ने पूछताछ के लिए उसके दोस्त नितेश अग्रवाल को हिरासत में लिया है। हालांकि, हत्या के पीछे की असली वजह अभी स्पष्ट नहीं हुई है।