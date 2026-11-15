50 लाख की लॉटरी का झांसा, नशीला पेड़ा और ब्लैकमेलिंग! महाराष्ट्र में विवाहिता के साथ बार-बार हैवानियत

Chhatrapati Sambhajinagar Crime News: महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर से एक बेहद शर्मनाक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां 50 लाख रुपये की लॉटरी लगने की झूठी खबर सुनाकर शख्स ने विवाहित महिला को नशीला पदार्थ मिला मिठाई खिला दी। इसके बाद महिला की बेहोशी की हालत का फायदा उठाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने इस घटना के फोटो और वीडियो भी बना लिए। बाद में इन्हें सोशल मीडिया पर वायरल करने और महिला के पति व बच्चों की हत्या करने की धमकी देकर वह उसके साथ बार-बार हैवानियत करता रहा। आखिरकार तंग आकर पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।