नागपुर में दिल दहला देने वाली वारदात: नाबालिग भांजी के प्रेमी को समझाना मौसी को पड़ा भारी, अपहरण के बाद हत्या

महाराष्ट्र में भांजी के प्रेमी ने मौसी की हत्या की, अपहरण के बाद किया हमला (Photo: IANS/File)
Nagpur Crime News: महाराष्ट्र के नागपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। 16 वर्षीय नाबालिग प्रेमिका के साथ मारपीट करने वाले युवक को समझाना उसकी मौसी को भारी पड़ गया। गुस्साए प्रेमी ने मौसी का अपहरण कर उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल महिला ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। मृतका की पहचान 35 वर्षीय प्रियंका महेश सावरकर के रूप में हुई है। इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है।
पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान अक्षय कोरटे (30) के रूप में हुई है। प्रियंका सावरकर की 16 वर्षीय भांजी के साथ अक्षय के कथित तौर पर प्रेम संबंध थे। करीब 15 दिन पहले आरोपी ने नाबालिग के साथ मारपीट की थी। इतना ही नहीं, उसने इस घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी।
जब यह बात नाबालिग की मौसी प्रियंका को पता चली तो उन्होंने अक्षय को फटकार लगाई थी। साथ ही उसे नाबालिग के साथ मारपीट नहीं करने की चेतावनी भी थी। बताया जा रहा है कि इसी बात से नाराज होकर आरोपी ने प्रियंका को सबक सिखाने की साजिश रची।
जानकारी के मुताबिक, धनतेरस की रात करीब 8 बजे आरोपी अक्षय ने प्रियंका को केडीके कॉलेज के पास रोका। इसके बाद जबरन उन्हें अपने साथ ले गया। वहां उसने पहले प्रियंका के साथ पहले मारपीट की और फिर उन पर घातक हथियार से हमला कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया।
गंभीर रूप से घायल प्रियंका को उपचार के लिए नागपुर के मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि, उनकी हालत बेहद गंभीर थी और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
घटना की जानकारी सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी अक्षय कोरटे के खिलाफ अपहरण और हत्या का मामला दर्ज किया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी का पहले से ही आपराधिक रिकॉर्ड रहा है।
पहले वाठोडा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया था। लेकिन अब इसे नंदनवन पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया। फिलहाल आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।
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