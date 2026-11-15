नागपुर में दिल दहला देने वाली वारदात: नाबालिग भांजी के प्रेमी को समझाना मौसी को पड़ा भारी, अपहरण के बाद हत्या

Nagpur Crime News: महाराष्ट्र के नागपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। 16 वर्षीय नाबालिग प्रेमिका के साथ मारपीट करने वाले युवक को समझाना उसकी मौसी को भारी पड़ गया। गुस्साए प्रेमी ने मौसी का अपहरण कर उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल महिला ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। मृतका की पहचान 35 वर्षीय प्रियंका महेश सावरकर के रूप में हुई है। इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है।