Mumbai Crime: मुंबई के ठिकानों पर थी नजर, विदेश में बैठे लोगों को भेज रहा था तस्वीरें, 20 साल का युवक गिरफ्तार

इसके बाद त्रिशूर पुलिस की टीम महाराष्ट्र पहुंची और यश सिंह को गिरफ्तार कर लिया। अब जांच एजेंसियां उसके सोशल मीडिया संपर्कों, आर्थिक लेन-देन और अन्य लोगों से संबंधों की पड़ताल कर रही हैं। यह भी पता लगाया जा रहा है कि इस मामले में उसके साथ और कौन-कौन लोग जुड़े हैं। एजेंसियों को आशंका है कि जांच आगे बढ़ने पर केरल में दर्ज मामले के अन्य आरोपियों और इस नेटवर्क से जुड़े लोगों के बारे में भी अहम जानकारी मिल सकती है। एटीएस ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर पैसे का लालच देने वाले अनजान लोगों के झांसे में न आएं और किसी भी संवेदनशील स्थान की तस्वीर या जानकारी अनजान लोगों को न भेजें।