Maharashtra Murder: एक झगड़े ने 2 बहनों की दुनिया उजाड़ी, पहले एक का सुहाग छीना, अगले ही दिन दूसरी की सूनी हो गई मांग

Sangli Crime News: महाराष्ट्र के सांगली जिले के मिरज तालुका में पैसों के लेन-देन को लेकर हुए विवाद में एक मजदूर की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। हमले में उसके साढ़ू और दो अन्य लोग शामिल थे। वारदात के बाद मुख्य आरोपी मौके से फरार हो गया। अगले दिन उसका शव पास के खेत में मिला। इस घटना में दोनों मृतकों की पत्नियां सगी बहनें हैं। दो मौतों से इलाके में शोक फैल गया। पुलिस के अनुसार घटना मिरज तालुका के बेलंकी गांव की है। मृतक की पहचान महेशकुमार बृजलाल गौतम के रूप में हुई है।