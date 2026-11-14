बंगाल की खाड़ी में फिर से चक्रवात सक्रिय, भारतीय मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

बारिश। पत्रिका फाइल फोटो
Cyclone in the Bay of Bengal: भारतीय मौसम विभाग ने एकबार फिर बंगाल की खाड़ी में चक्रवात सक्रिय होने की जानकारी दी है। IMD ने कहा कि दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर निम्न दवाब की स्थिति अगले 24 घंटों में गहरे दबाव में बदल सकता है। इसके चलते 16 सितंबर की शाम तक इसके चक्रवाती तूफान का रूप सेने की संभावना है।
IMD ने अपने आधिकारिक X अकाउंट पर लिखा कि दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी में एक अच्छी तरह चिह्नित निम्न दबाव का क्षेत्र बन गया है, जिसके अगले 24 घंटों में डिप्रेशन में बदलने की प्रबल संभावना है। पोस्ट के मुताबिक, 16 नवंबर 2026 की शाम तक यह दक्षिण और उससे सटे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के मध्य हिस्सों में चक्रवाती तूफान बन सकता है। विभाग ने मछुआरों और तटीय इलाकों के लोगों को IMD के आधिकारिक अपडेट और चेतावनियों का पालन करने की सलाह दी है।
भुवनेश्वर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र की निदेशक मनोरमा मोहंती ने मीडिया एजेंसी ANI संग बातचीत में कहा कि शुक्रवार का निम्न दबाव अब अच्छी तरह चिह्नित निम्न दबाव बन चुका है और दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी में स्थित है। उन्होंने कहा कि यह उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ते हुए अगले 24 घंटों में उसी क्षेत्र में डिप्रेशन में बदल सकता है। इसके बाद यह उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ेगा और 16 नवंबर की शाम तक दक्षिण और उससे सटे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के मध्य हिस्सों में चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है।
मोहंती ने बताया कि इस चक्रवाती सिस्टम का असर ओडिशा पर करीब चार दिन बाद पड़ने की संभावना है। आज से राज्य में मौसम शुष्क रहेगा।
भारतीय मौसम विभाग ने कहा कि 14 से 18 नवंबर तक ओडिशा के तटीय इलाके में बारिश की संभावना बनी हुई है। इस दौरान कहीं-कहीं गरज-चमक और बिजली गिरने की आशंका है। वहीं, हवाएं भी 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि 18 नवंबर को गंजाम, गजपति, पुरी और खुर्दा जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश का अनुमान है।
IMD के वैज्ञानिक नरेश कुमार ने ANI से बातचीत में बताया कि उत्तरी पाकिस्तान और उससे सटे इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। इसके असर से आज और कल पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मैदानी इलाकों में भी हल्की बारिश की संभावना है। दिल्ली समेत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में कल बहुत हल्की बारिश हो सकती है।
उन्होंने कहा कि यह सिस्टम आगे बढ़ने के बाद 16 नवंबर से दिल्ली-NCR समेत पूरे उत्तर-पश्चिम भारत में तापमान गिरेगा। फिलहाल तापमान सामान्य से थोड़ा ऊपर है, लेकिन इसमें 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की उम्मीद है।
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