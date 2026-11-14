बंगाल की खाड़ी में फिर से चक्रवात सक्रिय, भारतीय मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

भुवनेश्वर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र की निदेशक मनोरमा मोहंती ने मीडिया एजेंसी ANI संग बातचीत में कहा कि शुक्रवार का निम्न दबाव अब अच्छी तरह चिह्नित निम्न दबाव बन चुका है और दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी में स्थित है। उन्होंने कहा कि यह उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ते हुए अगले 24 घंटों में उसी क्षेत्र में डिप्रेशन में बदल सकता है। इसके बाद यह उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ेगा और 16 नवंबर की शाम तक दक्षिण और उससे सटे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के मध्य हिस्सों में चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है।

मोहंती ने बताया कि इस चक्रवाती सिस्टम का असर ओडिशा पर करीब चार दिन बाद पड़ने की संभावना है। आज से राज्य में मौसम शुष्क रहेगा।