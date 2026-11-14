भारत-अमेरिका ट्रेड डील: टैरिफ पर भारत को मिलेगी दूसरे देशों से बेहतर स्थिति, अमेरिका का भरोसा

इससे पहले, वाणिज्य मंत्रालय के एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने ANI को बताया था कि पिछले हफ्ते भारत और अमेरिका के बीच सीमा शुल्क और सुलभ को लेकर चर्चा हुई थी। अधिकारी के मुताबिक, इस मुद्दे पर बातचीत के लिए 2-3 नवंबर को अमेरिका की दो सदस्यीय टीम भारत आई थी। दोनों देश इस व्यापार समझौते पर चरणों में बातचीत कर रहे हैं। उनका मकसद पहले चरण के जरिए जल्द कुछ फायदे हासिल करना है, जबकि व्यापक समझौते के तहत अधिक जटिल मुद्दों पर बातचीत जारी रहेगी।