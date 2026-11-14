सूरत में कपड़ा गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का माल जलकर खाक

आग की सूचना मिलते ही सूरत दमकल विभाग की कई गाड़ियाँ घटनास्थल पर पहुंच गईं। दमकलकर्मियों ने पानी की तेज़ बौछार से आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी है। हालांकि आग इतनी तेज़ थी कि कपड़े के वेस्टेज में तेज़ी से फैल गई और काले धुएं का गुबार आसमान में छा गया। घंटों की मशक्कत के बाद भी अभी तक आग को पूरी तरह बुझाया नहीं जा सका है और यह काम अभी भी जारी है। हालांकि आगे के काफी हिस्से पर काबू पाया जा चुका है लेकिन अभी तक इसे पूरी तरह बुझाया नहीं जा सका है।